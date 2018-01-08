وزير الإسكان: تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بتكلفة 9.5 مليار جنيه

بدور إبراهيم: قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق إن نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية حوالي 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة). وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان "يصل نصيب

بدور إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق إن نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية حوالي 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة).

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالعاشر من رمضان “يصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية لحوالي 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالى: 94% على مستوى الحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة، (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعاً، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم.

وأضح أنه يتم تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي في خلال 18 شهراً بدلا من 4 : 5 سنوات في السابق.



واستعرض التطور في الطاقة التصميمة لتحلية مياه البحر حتى عام 2022، حيث يجري تنفيذ عدد من المحطات بطاقة 539 ألف م3/ي، بتكلفة حوالي9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/ي، بتكلفة 12820 مليون جنيه، موضحاً أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، حيث سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحي قائمة بطاقة 369 ألف م3/ي، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106آلاف م3/ي، بتكلفة 3211 مليون جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفي المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3/ي، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3/ي، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما استعرض الوزير عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم ويجري تنفيذها.

وحول موقف تغطية القري بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، قال الوزير: إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19%من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجري العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية، كما يجري أيضاً العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 % من قرى الجمهورية.