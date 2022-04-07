وزير الإسكان: تم تنفيذ 29160 وحدة بمشروع «سكن مصر»

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن إنجازات الهيئة خلال العام المالي 2020/2021 (خلال الفترة من 1-7-2020 : 30-6-2021)، فى قطاعات الإسكان والمرافق والخدمات.

وعلى صعيد مشروعات الإسكان المتوسط، أوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18864 وحدة سكنية،بمشروع دار مصر وجنة ، وجار استكمال تنفيذ 29320 وحدة سكنية، وفى مشروع سكن مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 29160 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 32488 وحدة سكنية، بجانب البدء فى تنفيذ 1272 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروعات سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 179 مبنى خدمياً، واستكمال تنفيذ 173 مبنى خدمياً، والبدء فى تنفيذ 50 مبنى خدمياً،