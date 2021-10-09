وزير الإسكان: تشغيل محطة محولات كهرباء قنا الجديدة بتكلفة 132 مليون جنيه

بجهد ٦٦/٢٢ ك – ف، قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل لخدمة المناطق المختلفة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تشغيل محطة محولات كهرباء مدينة قنا الجديدة سعة (٢*٤٠ م.ف.أ) جهد ٦٦/٢٢ ك – ف، قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل لخدمة المناطق المختلفة.

وأوضح أن المحطة تم تنفيذها بتكلفة 132 مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة، وزيادة الخدمات لأهالينا بالصعيد.

ولفت المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بالمحطة لجميع التركيبات والاختبارات الأخرى، وذلك بحضور مسئولي الشركة المنفذة وجهاز المدينة ووزارة الكهرباء، ضمن سلسلة من محطات المحولات الجديدة لدعم الشبكة القومية على مستوى الجمهورية لتلبية متطلبات خطط التنمية والامتدادات العمرانية بمختلف المحافظات.