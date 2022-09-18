وزير الإسكان: تشغيل أتوبيسات جديدة ضمن تطوير منظومة النقل الجماعي

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توفير وتشغيل أتوبيسات جديدة، ضمن جهود تطوير منظومة النقل الجماعى، بمدن العبور و15 مايو والنوبارية الجديدة والشروق.

وأكدأن هناك اهتماما كبيرا من الدولة فى هذه المرحلة بخدمات النقل الجماعى الحضارى بالمدن الجديدة، سواء بتشغيل القطار الكهربائى الخفيف بمدن شرق القاهرة، أو القطار الكهربائى، الذى ينطلق من العين السخنة حتى العلمين الجديدة، مروراً بعدد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، وكذا المونوريل، فى شرق وغرب القاهرة، وهى المشروعات التى تتولى تنفيذها وزارة النقل، تنفيذا لمخططات الدولة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم التشغيل التجريبي للموقف الإقليمي بمساحة (٢٨٠١١م٢) بالحي الترفيهي بجوار جامعة بنها والمحور الرئيسي لمدينة العبور، بالتنسيق مع ” جهاز تنظيم النقل البري “، وفي بشرى سارة للمواطنين وسكان مدينة العبور بخصوص منظومة المواصلات.

وأوضح أن مشروع الموقف الإقليمي يتكون من ( مبنى صالة وصول – مظلتي انتظار للأفراد – مسجد – مبنى خدمات – مظلة لانتظار الحافلات – خزان حريق – ٤ غرف للأمن وحراسة الموقف ).

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعي “الشركة الإنجليزية” لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة، حيث تم تشغيل خط الموقف الإقليمي – الأميرية خط رقم (Q9) كمرحلة أولى بعدد 4 أتوبيسات جديدة للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة مميزة بخلاف الخطوط الموجودة حالياً.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن خطوط السير تبدأ من ( الموقف الإقليمي – الحي الترفيهي – دار مصر- المنطقة الصناعية الرابعة ” ميدان الفيروز ” – النهضة – الإنتاج الحربي – موقف السلام – جمال عبد الناصر – سوق القنال – مستشفي السعودي الألماني – حديقة بدر – الجراچ – العرب – الألف مسكن –التجنيد – إشارة روكسي – مستشفى الجنزوري – سرايا القبة – كوبري الطاهرة – مساكن الأميرية ).

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم قريباً تشغيل عدة خطوط جديدة داخلية وخارجية لربط المدينة بالمحافظات المختلفة، وأن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه تم وصول 6 أتوبيسات تابعة لجهاز النقل البري والدولي التابع لوزارة النقل كدفعة أولى إلى المدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء برئاسة المهندس ربيع إسماعيل، لبدء التشغيل الفوري بعد إنهاء إجراءات الترخيص وجارٍ ترخيص 10 أتوبيسات أخرى لبدء تشغيل الحزمة الأولى كاملة بعدد 16 أتوبيسا من مدينة 15 مايو إلى أنحاء القاهرة، ونادي السكة والعتبة ورمسيس والتجمع والعباسية .

وأكد المهندس محمد خلف الله، أنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق التنمية المستهدفة وتطوير المدينة وتوفير الخدمات للمواطنين، لا سيما منظومة النقل الداخلي والخارجي من خلال تشغيل 32 أتوبيسا بالمدينة وتوسعاتها، وربطها بحلوان والمدن العمرانية الجديدة، ومحافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم التنسيق مع شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحي ” السوبر جيت ” لتوفير خدمة الانتقال لسكان المدينة على خطوط القاهرة والصعيد وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من خطوط السوبر جيت، وتوفير مكان على الطريق الصحراوي يكون محطة انتظار وقطع تذاكر للركاب.

‏كما تم التواصل مع الشركات الخاصة العاملة في مجال النقل البري ليكون لها محطة انتظار ركاب على الطريق الصحراوي بالمدينة، وذلك لزيادة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بدء تشغيل خطى مواصلات نقل داخلى من الموقف الرئيسى إلى كل من مناطق الإسكان العائلى ومدخل الإسماعيلية (2) وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وفي إطار سعى جهاز مدينة الشروق لتوفير سبل الراحة للمواطنين وحرصاً من الجهاز على توفير وسائل مواصلات آمنه وبالتزامن أيضاً مع قرب بداية العام الدراسى 2022/2023.

وأوضح رئيس الجهاز أن الخطيين تابعين لكبرى الشركات المتخصصة فى نقل الركاب، مضيفاً أن مسار الخط الأول هو ( المشتل – جرين هيلز – طريق الشباب – المنطقه التاسعة – قسم الشرطة – النيابة – حجر الأساس – أسواق الخير – مدخل الإسماعيلية 2 )، والخط الثانى ( المشتل – جرين هيلز – طريق الشباب – ميدان ال100م – مجاورة 3 – مجاورة 4 – موقف النقل العام – العائلى ).