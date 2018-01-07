وزير الإسكان: تسليم قطع أراضى قرعة المتميز بالفيوم الجديدة 29 يناير

بدور إبراهيم: صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم 29-1- 2018، تسليم قطع الأراضي السكنية للإسكان المتميز بالحي الأول بالمجاورات (الأولي، والثانية، والثالثة) و الحي الثاني بالمجاورات (الثالثة، والرابعة)، والتي تم التقدم لها في الفترة من 6-8 إلى 29- 8 – 2017 وتم إجراء القرعة العلنية لها بتاريخ 11- 11- 2017، وذلك حتى يوم 8-3- 2018. وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيتم تسليم قطع أراضي المجاورة الأولى بالحي الأول، القطعة 56 والقطع من 86 : 94، يوم 29 – 1- 2018، والقطع من 95 : 104، يوم 30 – 1- 2018والقطع من 105 : 111، يوم الأربعاء 31- 1- 2018، وقطع أراضي المجاورة الثانية بالحي الأول، القطعة 5 ب والقطع من 37 ب : 45 ب، يوم 1-2- 2018، والقطع من 46 ب : 55 ب، يوم 4-2- 2018، والقطع من 56 ب : 65 ب، يوم 5-2 – 2018، والقطع من 66 ب : 76 ب، يوم 6-2- 2018، وقطع أراضي المجاورة الثالثة بالحي الأول، من 41 : 50، يوم 7-2- 2018، والقطع من 51 : 60، يوم 8-2- 2018، والقطع من 61 : 70، يوم 11-2- 2018، والقطع من 71 : 80، يوم 12-2 – 2018، والقطع من 81 : 90، يوم 13-2- 2018، والقطع من 91 : 100، يوم 14 -2 -2018، والقطع من 101 : 110، يوم 15-2 – 2018، والقطع من 111 : 120، يوم 18-2- 2018، والقطع من 121 : 128، يوم 19-2 – 2018. وأضاف : سيتم تسليم قطع أراضي المجاورة الثالثة بالحي الثاني، من 73 : 82، يوم 20-2- 2018 والقطع من 83 : 92، يوم 21-2- 2018 والقطع من 93 : 102، يوم 22-2 – 2018، والقطع من 103 : 112، يوم 25 – 2 2018، والقطع من 113 : 122، يوم 26-2- 2018، والقطع من 123 : 127، يوم 27-2- 2018، وسيتم تسليم قطع أراضي المجاورة الرابعة بالحي الثاني، القطعة 28 والقطع من 82 : 90، يوم 28-2 – 2018، والقطع من 91 : 100، يوم 1-3- 2018، والقطعتين (101 – 102) والقطع من 106 : 113، يوم 4-3- 2018، والقطعتين (114 – 115) والقطع من 119 : 126، يوم 5-3- 2018، والقطعتين (127 – 128)، يوم 6-3- 2018، موضحاً أنه تم تخصيص يومي 7-3 و 8-3 – 2018 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.

