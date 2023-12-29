وزير الإسكان: تخصيص 21045 مترا لإقامة 5 مشروعات صناعية بمدينة السويس الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تخصيص مساحة ٢١٠٤٥م٢ بمدينة السويس الجديدة لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية

وأشار وزير الإسكان شيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من ٣٠٠ عامل بجميع التخصصات المطلوبة .

وأشارت وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُولي اهتماماً كبيراً بدعم المستثمرين، خاصة الصناعيين، وخلق مناخ استثماري جيد، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين.

ونوه الدكتور عاصم الجزار إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة واعدة ليس فقط كسكن لائق، وإنما تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة.

مشروعات سكنية

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، سير العمل بمواقع المشروعات بالمدينة الجديدة، وخاصةً موقع وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، للوقوف على نسب الإنجاز.

وأوضحت ” مخلوف “، أن نسبة الإنجاز في القطاع السكني بـ”سكن لكل المصريين ” بإجمالي ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية تصل إلى ٧٦٪، وفي البنية التحتية بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه إلى ٤٥٪، وقطاع الصرف ٧٧٪، وفي قطاع الطرق ٧٥٪.

وأما عن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة والتى تضم (سوقا تجارية – حضانة – مدرسة)، فقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية 95%، بينما بلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة ٢٠٪، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلا نسبة 30% .

وشددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة الالتزام الكامل بمعيار الجودة في التنفيذ جنبا إلى جنب مع الجدول الزمني المحدد.