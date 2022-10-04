وزير الإسكان: بيع أبراج في العلمين بـ6.7 مليار جنيه.. والعودة من حق سكان مثلث ماسيبرو

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، أن الوزارة باعت أبراجا في مدينة العلمين هذا العام تقدر بـ6.7 مليار جنيه ، مشير إلى أن العودة من حق سكان مثلث ماسيبرو .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن معدل إنشاء الوحدات السكنية في الفترة من 2005 حتى 2014 ارتفع إلى 48 ألف وحدة سنويا.

وقال وزير الإسكان : “ننشئ 225 ألف وحدة سكنية سنويا منذ عام 2014 حتى الآن كما أن هيئة المجتمعات العمرانية ليس لها مخصصات من وزارة المالية لكن صندوق الإسكان الاجتماعي له مخصصات من وزارة المالية”.

وأضاف: “كانت الفوائض قديماً تذهب للمالية لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية ذراع تنموي للدولة من عوائدها”.

وكشف أن أرض مثلث ماسبيرو تم شراؤها من سكانها بسعر السوق .

وأضاف: “نجري قرعة سكان مثلث ماسبيرو الشهر الجاري لعودتهم للسكن البديل بعد إتمام التطوير ةو ثمن حدة السكن البديل في مثلث ماسبيرو لا تساوي 25% من قيمتها في السوق”.

وتابع: “كل من طلب العودة من سكان مثلث ماسبيرو سيعود “

واصل : “973 وحدة سكنية مخصصة للعائدين إلى مثلث ماسبيرو بعد التطوير”.

وحول أبراج مدينة العلمين قال وزير الإسكان إن الأبراج لم يبق منها سوى 30 وحدة سكنية فقط لم يتم بيعهم.

وأكد أن الوزارة باعت في أبراج العلمين هذا العام بـ6.7 مليار جنيه.