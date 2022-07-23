وزير الإسكان: بدء سريان مهلة 6 أشهر لتنفيذ مشروعات المدن الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم بدء سريان منح مهلة 6 أشهر اعتباراً من أمس الأول بدون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة، والتي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعٍ سابق، تلبية للطلبات المقدمة للهيئة.

أضاف وزير الإسكان: ولاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمدن الجديدة، وأسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المهلة تسري أولاً للمشروعات المُخصصة ( لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة بأنشطة ( عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نواد – صناعي )، بالشروط التالية:

ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان.

وأضاف، على أن يتم إرجاء المهلة ( بمقابل مادى )، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة( 6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.

واستكمل نائب رئيس الهيئة: ثانياً، بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لما يلى:

استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها.