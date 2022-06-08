وزير الإسكان: بدء تنفيذ محطة كهرباء المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،البدء في تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها حوالي ١٠ آلاف فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو ٧٠٠ مليون جنيه، بجانب بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

وأوضح أنه تم إسناد مشروع محطة محولات الكهرباء إلى شركتين متخصصتين، مشدداً على ضرورة دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية والخدمات لخدمة المستفيدين من المشروعات السكنية والاستثمارية وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

جدير بالذكر أن استثمارات مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت الـ٧ مليارات جنيه رغم حداثة نشأة المدينة في عام 2017.

تشمل مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن محطة الكهرباء جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف) بقدرة (٣*١٢٥ م.ف.أ).

مضيفاً أنه تم الانتهاء من الأعمال الترابية وإنشاء السور الخاص بالمحطة، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية من الهيكل الخرساني وغير ذلك.

وأضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من الكوبري الرابط بين طريق الواحات ومشروعات سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، بالإضافة لمشروع تطوير طريق الواحات ومشروع آخر لازدواج طريق الواحات.