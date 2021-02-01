وزير الإسكان: بدء تسليم 576 وحدة بمشروع «سكن مصر» بمدينة حدائق أكتوبر الأحد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل 7/2/2021، وحتى يوم الأربعاء 14/3/2021، تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع سكن مصر ، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بالعمارتين رقمي 98 و 19، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 72 و 176، يوم الإثنين 8/2/2021،

ووحدات العمارتين رقمي 154 و 180، يوم الثلاثاء 9/2/2021، وتخصيص يوم الأحد 7/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و 51، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 177 و 17، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 53 و179، يوم الثلاثاء 16/2/2021،

وتخصيص يوم الإثنين 8/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و 70، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 63 و 175، يوم الإثنين 22/2/2021،

ووحدات العمارتين رقمي 38 و178، يوم الثلاثاء 23/2/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 9/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارتين رقمي 92 و 18، يوم الإثنين1/3/2021،

ووحدات العمارتين رقمي 93 و 68، يوم الثلاثاء 2/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.