وزير الإسكان: بدء تسليم 16 عمارة في المرحلة الأولى بدار مصر

بدور إبراهيم:



بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، للفائزين بها، بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأ بنك التعمير والإسكان بالمدينة إرسال الخطابات للحاجزين، لإنهاء إجراءات تسلم الوحدات.



قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أن على الفائزين بهذه الوحدات التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء إجراءات استلام الوحدات.



وأوضح الوزير أن العمارات التي سيتم تسليمها بمدينة 6 أكتوبر، هي أرقام: (2 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150)، مضيفا أن الوزارة تستعد أيضاً لتسليم 9 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” بمدينة الشروق، وذلك خلال الأيام القادمة.



وأكد أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تسلم العمارات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ المشروع، وعقب تسلم العمارات يتم إرسال بياناتها لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات تسليمها للفائزين بها، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً في معدلات الانتهاء من تشطيب الوحدات، وتسليمها للفائزين، وسيتم التسليم في بقية المدن بوتيرة مرتفعة في الأسابيع القليلة المقبلة.