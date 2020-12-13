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وزير الإسكان : بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة

لخدمة ٤٥٠ ألف نسمة فى سوهاج
محمود زكي 12:16 م, الأحد, 13 ديسمبر 20 12:16 م, الأحد, 13 ديسمبر 20

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اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحى بساقلتة فى محافظة سوهاج، بطاقة ١٥ الف م٣ / يوم من اجمالى طاقة ٤٥ الف م ٣ / يوم وبتكلفة ٥٠٠ مليون جنية لخدمة ٤٥٠ ألف نسمة بمدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، وبعض قرى مدينة اخميم.

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وقال أنه جار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بطاقة ٣٠ الف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٨٠ ٪.
وأوضح أن هناك متابعة مستمرة لمشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا، خاصة بالقرى، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية.


وأشار إلى أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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