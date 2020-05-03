عقـــارات

وزير الإسكان: بدء التسجيل إلكترونياً لحجز 1061 وحدة بمشروع دار مصر فى 5 مدن

هى مدن 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة
شريف عمر 2:55 م, الأحد, 3 مايو 20 2:55 م, الأحد, 3 مايو 20

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ اليوم الأحد 3/5/2020، التسجيل إلكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع “دار مصر”، فى 5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة).

وأوضح وزير الإسكان أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 10/5/2020، فتح باب التسجيل إلكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع “سكن مصر”، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر “غرب أسيوط” – المنيا الجديدة – غرب قنا) .

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى “online”، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفورى.

وأشار الجزار إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb–reservation.com

 كما يمكن الاطلاع على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة  (www.newcities.gov.eg)

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بقلم شريف عمر

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