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وزير الإسكان: انتهاء أعمال الرفع المساحي والجسات بمشروع سور مجرى العيون

المشروع يقع على مساحة 90 فدان بمصر القديمة
خالد الأسمر 6:45 م, الخميس, 4 يونيو 20 6:45 م, الخميس, 4 يونيو 20

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صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسات الاسترشادية بمشروع منطقة سور مجرى العيون بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزير الإسكان يستعرض الموقف لمشروع سور مجرى العيون

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، بمصر القديمة، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، ومسئولي شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمشروع على مساحة 90 فدانا بمصر القديمة، موجها بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال بالمشروع، ووضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ، وإعداد دراسة للجراجات السطحية، والمداخل والمخارج بالمنطقة.

مناقشة تفاصيل مخطط تطوير المشروع

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة تفاصيل مخطط تطوير “منطقة سور مجرى العيون” بمصر القديمة، والتى تشمل تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بالمشروع 16 فداناً.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم أيضاً، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة دورية لمشروعات التطوير المختلفة بمحافظة القاهرة، والتى تُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى.

وأفاد وزير الإسكان أن ذلك يأتي بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، القادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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