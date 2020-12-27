وزير الإسكان : انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية خلال شهرين (فيديو)

مؤكدا أن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤه من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تم الانتهاء من 99٪ منها، وجارٍ عملية الفرش

أكد الدكتور عصام الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤه من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تم الانتهاء من 99٪ منها، وجارٍ عملية الفرش، وخلال شهرين على أقصى تقدير يتم جهوزية الحي الحكومي والانتقال إليه بشكل رسمي، ويتم عمل دورات تدريبية للموظفين المنتقلين إلى هناك.

وقال الجزار، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، إن العمل لن يكون بالورقة والقلم، وسيكون العمل من خلال أجهزة الكمبيوتر، مضيفًا أن مبنى مجلس الشيوخ يتم الانتهاء منه أيضا.

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة يتم الانتهاء منها بالكامل، مشيرا إلى أن مساحة الدور الواحد في البرج الواحد 4200 متر، وسيتم الانتهاء من المباني في يونيو 2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطاقة الاستيعابية لمدينة العلمين الجديدة تصل إلى 4 ملايين نسمة، موضحا أن المدينة ليست للأغنياء فقط، ويوجد إسكان لكافة فئات المجتمع.