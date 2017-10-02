وزير الإسكان : الدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم للمواطنين

بدور إبراهيمقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، إن الدولة ملتزمة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم للمواطنين. وعلى هامش الاحتفال بيوم الإسكان العربي، أوضح أن هذا الالتزام يأتي من خلال تقديم الحلول غير التقليدية لمواجهة مشاكل الإسكا



بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، إن الدولة ملتزمة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وعلى هامش الاحتفال بيوم الإسكان العربي، أوضح أن هذا الالتزام يأتي من خلال تقديم الحلول غير التقليدية لمواجهة مشاكل الإسكان في مصر، وتطوير النظم والتشريعات، ووضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية من خلال رؤى واضحة لتلبية احتياجات المواطن في الحصول على المسكن الملائم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، والقطاعات العامة والخاصة، والمعنيين بالإسكان، وتضافر الجهود لتوفير السكن اللائق للجميع، من خلال المشاركة بالخبرات والمساهمات المادية