وزير الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والصناعي بالعاشر

بدور إبراهيم: صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ضمن منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة تبلغ نحو مليارين و40 مليون جنيه. وأضاف الوزير: تم الانتهاء من التنفيذ وتجارب التشغيل لمحطة الرف

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ضمن منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة تبلغ نحو مليارين و40 مليون جنيه.



وأضاف الوزير: تم الانتهاء من التنفيذ وتجارب التشغيل لمحطة الرفع الصناعى (زيزنيا)، بطاقة 36 ألف م3 / يوم، ومحطتي الرفع الصناعى (3) بطاقة 162 ألف م3 / يوم، و(4) بطاقة 100 ألف م3 / يوم، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 كم مزدوج من الخط الناقل (أقطار 1200، و1400 مم) داخل وخارج حدود مدينة العاشر من رمضان، وتم الانتهاء من تنفيذ الخط الناقل (قطر 1500 مم) بطول 13 كم مزدوج داخل مدينة العاشر، ضمن مشروع الخطوط الناقلة لمياه الصرف المعالج إلى مصرف بلبيس.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 100 ألف م3/ يوم، ومحطة الرفع لمصرف بلبيس، ويجري الانتهاء من إضافة المعالجة الثنائية بطاقة 96 ألف م3/ يوم، ضمن مشروع توسعات محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 286 ألف م3 / يوم، وسيتم الانتهاء من إضافة المعالجة الثلاثية بطاقة 190 ألف م3/ يوم، نهاية يونيو 2018، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة رفع مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بطاقة 190 ألف م3/ يوم، وخط الطرد، وتم التعاقد على الأعمال الكهروميكانيكية، كما يجري الانتهاء من تنفيذ مشروع فصل الصرف الصناعي عن الآدمى.

