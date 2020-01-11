وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية بمشروع دار مصر

علن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بالحي المتميز، بمدينة بدر، ويجرى استلام 24 عمارة بالمرحلة الثانية للمشروع بالحي المتميز.

وقال وزير الإسكان، في بيان الوزارة اليوم يجرى الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة (53 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر» بمنطقة الامتداد الشرقي، ويجرى تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بالمرحلة الثانية للمشروع بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة.

وبدوره، قال المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر إنه يجرى تنفيذ 8424 وحدة سكنية (351 عمارة) بمشروع «الإسكان الاجتماعى» بمنطقة الامتداد الشرقي، وتم ويجرى طرح وإسناد تنفيذ 32424 وحدة (1351 عمارة).

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر أنه تم استلام 5 مراكز طبية بمناطق مختلفة ومن ضمنها مركز طبي للتأمين الصحي، ويجرى تنفيذ 7 مراكز طبية ووحدة صحية بمناطق مختلفة بالمدينة، وتم افتتاح وتشغيل مدرسة تحيا مصر للتعليم الأساسي، ومدرسة طلعت حرب للتعليم الفندقي، ويجرى تنفيذ 8 مدارس بمناطق مختلفة بالمدينة،

وتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة الشرطة بحي الأمل، والانتهاء من تنفيذ وحدة فيش جنائي بقسم شرطة الحي الثالث، ويجرى تخصيص مجمع خدمات شرطية على مساحة 11 فداناً على طريق الروبيكى.

وأوضح أنه تم تشغيل 20 سيارة نقل داخلي وخارجي لمناطق (الجيزة، السلام ورمسيس)، وتم تشغيل خطوط نقل للأقاليم ومحافظات الصعيد من خلال التعاون مع السوبر جيت.

جدير بالذكر أن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أعلن في ديسمبر الماضي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة، بالدورة الجديدة 2020 /2021، موضحاً أنه سيتم تلقي طلبات الترشح بالمركز التكنولوجي بمقر جهاز المدينة، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2019.

وأضاف المهندس عمار مندور: يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21 سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب “متوسط” على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية.

وأشار إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقاً.