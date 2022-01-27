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وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 60 عمارة بمشروع تطوير «سور مجرى العيون»

الجزار: المشروع يضم 1924 وحدة سكنية.. ومول تجارى إدارى ترفيهى به مطاعم وسينمات وأنشطة مختلفة.. ومسرح رئيسى مكشوف أمام المول
سارة لطفي 12:46 م, الخميس, 27 يناير 22 12:46 م, الخميس, 27 يناير 22

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​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وقال وزير الإسكان: يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ60 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

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بقلم سارة لطفي

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