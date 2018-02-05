وزير الإسكان: الاستثمار العقارى فى مصر الأعلى عائداً بالشرق الأوسط

❏ «التشييد والبناء» يحقق معدلات نمو سنوية بين 11 و%15 ❏ تلقينا عروضاً من 23 تحالفًا عالمياً لتنفيذ القطار فائق السرعة ❏ الإعلان عن خطة طروحات الأراضى المزمعة للعام الجارى خلال مارس ❏ فتح الله فوزى: زيادة الرقعة العمرانية التحدى الأكبر لاستيعاب الكثافات السكانية ❏ عاطف حنورة: الـ«1

❏ «التشييد والبناء» يحقق معدلات نمو سنوية بين 11 و%15

❏ تلقينا عروضاً من 23 تحالفًا عالمياً لتنفيذ القطار فائق السرعة

❏ الإعلان عن خطة طروحات الأراضى المزمعة للعام الجارى خلال مارس

❏ فتح الله فوزى: زيادة الرقعة العمرانية التحدى الأكبر لاستيعاب الكثافات السكانية

❏ عاطف حنورة: الـ«1.5 مليون فدان» يشمل فرصاً استثمارية صناعية ولوجيسيتة

❏ درويش حسنين: إصدار القانون وحوافزه والمشاركة عوامل دافعة للاستثمار

❏ ناصر النويس: زيادة معدلات الإشغال السياحى مؤخرا تبشر بتنامى الاستثمارات فى القطاع

❏ فهد الحمادى: الاتحاد استطاع وضع أسس التعاون والتبادل بين الدول الأعضاء

❏ محمد أمين الحوت: الطلب الهائل بالسوق المصرية يحفز على المزيد من التوسعات.. والمشروعات الكبرى فرصة لمصانع الدهانات

❏ رؤوف أبو زكى: الاستمرارية فى السياسات أهم شروط استقطاب الاستثمارات



بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مصر تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة، فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ مشروعات كبرى، ومدن مجتمعات عمرانية جديدة، قادرة على استيعاب الكثافات السكانية الحالية، التى اقتربت حاليا من 100 مليون نسمة والمستقبلية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بملتقى مصر الثالث للاستثمار، التى تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشاريع الكبرى، العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، ومشروع المليون ونصف مليون فدان زراعى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التى أداراها فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.

أضاف مدبولى، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة 2050، التى تهدف من خلالها إلى زيادة مساحة الرقعة المعمورة من 6.5 إلى 12 فدانًا، لإنشاء جيل جديد من المدن، بعد أن زاد عددهم إلى 14 مدينة جديدة، منها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة.

أشار إلى أن هناك عوائق فى الفترة من 2011، لكن الحكومة تغلبت على معظمها، بسلسلة من التشريعات المُحفزة للاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التخارج، ورفع القيود عن التحويلات الأجنبية، والقرارات الاقتصادية المهمة، مثل تحرير سعر الصرف، وبالنسبة لملف التسجيل العقارى وافقت الحكومة على قانون التسجيل العقارى فى المدن الجديدة بالإيداع، منذ أسابيع.

لفت إلى أن التسجيل بمجرد تقدم المستثمر بشهادة من هيئة المجتمعات باكتمال المشروع والأعمال الإنشائية به، وأن القانون يسهم فى الإسراع من عملية التسجيل، ومن ثم الحفاظ على الاستثمارات.

أوضح أن المدن الجديدة تشهد انطلاقة كبرى، بها مشروعات سكنية عديدة، مثل الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات للشريحة الأعلى فى الدخل مثل سكن مصر، ودار مصر، وحجم كبير من الأراضى، وأراضى الشراكة للمستثمرين، وكانت نقلة جديدة نجحت فيها الوزارة، وفى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وقعت مذكرات تفاهم الطرح الأول لأراضى الشراكة، وتحويلها إلى عقود، موضحاً أن هناك مشروعات على الأرض بها استثمارات تقدر بما يزيد على 350 مليار جنيه.

لفت إلى أن أراضى الطرح الثانى للشراكة، عددها 13 قطعة أرض، تقدم لها 36 عرضاً، من شركات التطوير العقارى الرائدة فى السوق، وجارى البت فى تلك العروض نهاية الشهر الجارى، ومن المستهدف تنفيذ مشروعات على تلك الأراضى باستثمارات تتخطى 550 مليار جنيه.

أوضح أن عقود الشراكة تشمل تحالفات بين الشركات المصرية والعربية، لافتا إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، كما يعد الاستثمار العقارى فى مصر الأعلى عائداً فى الشرق الأوسط.

كشف مدبولى عن أن الوزارة تجهز مقرًا على أعلى مستوى لاستقبال المستثمرين بالمدن الجديدة، فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار، وبدء المشروعات.

أشار إلى أنه جار تنفيذ جامعتين بمدينة العلمين الجديدة، تستهدف الدولة تحويلها إلى مقصد سياحى عالمى، على غرار شرم الشيخ، خلال 3 أعوام، هى مدينة على ساحل البحر المتوسط، متكاملة بها منطقة صناعية، تلقت الهيئة مؤخرًا عروضًا من مستثمرين للحصول على أراض بها، فى منطقة قريبة من الموانئ والمطارات، وتتسم بتواجد كورنيش ممتد لمسافة 14 كم.

أضاف أن الهيئة تستهدف الانتهاء من كامل مرافق الجزء الساحلى بالمدينة، نهاية العام الجارى ومساحته 7000 فدان، كما تستهدف تنفيذ 25 ألف غرفة فندقية بالمدينة، وجار عقد سلسلة من الاتفاقات بين مستثمرين إماراتيين وسعوديين، لتنفيذ سلسلة فنادق.

لفت إلى أن المدينة تستهدف جذب 4 ملايين نسمة، وأنه بالنظر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فإن حجم التنمية الذى تحقق فى 18 شهرً، وهناك تعاون مع وزارة النقل، لطرح القطار فائق السرعة من العين السخنة للعلمين، تقدم 23 تحالفاً عالمياً، وبالنسبة للمونوريل الذى يربط 6 أكتوبر بالجيزة، والعاصمة الإدارية، بمدينة نصر، تقدم له 22 تحالفاً عالمياً.

أوضح وزير الإسكان، أن قطاع التشييد والبناء ينمو بصورة كبيرة، بين 11 – %15 سنوياً، خلال الأعوام الأربعة الماضية، ووفر 3 ملايين فرصة عمل.

وعن إمكانية إعداد خطة لطروحات الأراضى المستهدفة وإعلانها مع بداية العام على المستثمرين، لإتاحة فرص لإعداد الدراسات، كشف الوزير عن أنه جارى العمل على إعداد خطة لطروحات الأراضى المزمع خلال العام المالى الجديد، والإعلان عنها مارس المقبل، أن الوزارة تسعى لإنهاء إجراءات البت فى أراضى الشراكة لإتاحة فرص للمستثمرين لإعداد الدراسات.

أكد الوزير فى إجابة لتساؤل آخر، عن أن الهيئة تتبع فى بعض الأحيان آلية التخصيص المباشر، حال موافقة مجلس إدارتها على العرض المقدم من المستثمر، والتأكد من مدى جديته، والحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة فى وقت سابق على إمكانية تخصيص الأراضى للمستثمر، حال دفع جزء من ثمن الأرض بالعملة الأجنبية.

أوضح أن الوزارة تطبق فكر المطور العام فى بعض الأحيان، ومؤخرا عبر أحد تعاقدات الشراكة، توقيع عقد مع إحدى الشركات الكبرى، لتطوير 3000 فدان فى أكتوبر، وأن التحدى نحو التوسع فى تطبيق تلك الآلية، هو مدى قدرة الشركات على تنمية وتطوير تلك المساحات فى مدى زمنى مقبول.

أكد فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن زيادة الرقعة العمرانية التحدى الأكبر أمام الدولة فى المرحلة الحالية، لاستيعاب الكثافات السكانية المتوقع الوصول إلى 150 مليون نسمة خلال 2050.

استعرض عاطف حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، مشروع المليون ونصف مليون فدان، وحجم التطوارات التى شهدها إلى الآن، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى التنمية الزراعية، مع تنمية من الأنشطة الاستثمارية المصاحبة لذلك القطاع.

أوضح أن المياه بالمشروع متوفرة، رغم أن قرابة %90 من أراضى الريف تقع فى الصحراء الغربية، وضع دراسات جيدة للمشروع اعتمدت على أحدث الآليات التكنولوجية، وأن الاعتماد على الخزانات الجوفية، والعديد من الآليات التى تضمن رى تلك المساحات، وتعظيم الاستفادة، وتقليل المهدر من المياه.

أضاف أن أراضى المليون ونصف مليون فدان شأنها شأن جميع الأراضى التى شهدت تعديات من قبل الأفراد، وفى إبريل الماضى حصر تلك التعديات، وتقسيمها إلى تعديات جادة، التى قام أصحابها بزراعة وتنمية واستصلاحها، والتعامل مع تلك التعديات بتقنين أوضاعها للحفاظ على الاستثمارات فى المناطق، أما النوع الثانى من التعديات، غير الجادة؛ التى احتفظ أصحابها بالراضى بغرض التسقيع وتسترد تلك الأراضى فورا.

أشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بالمشروع، وتوجد مناطق صناعية، طرحها بنظام المطور الصناعى، واستثمارات لوجيسيتة، وأنشطة استثمارية مكملة للأنشطة الزراعية، كالإنتاج الحيوانى.

أضاف أنه وقعت عدة اتفاقات مع الوزارت، والهيئات، منها اتفاقية مع وزارة الاتصالات، لتوفير خدمة تغطية خطوط المحول بالمشروع، وتفعيل الخدمة فى مايو فى 5 مناطق، منها الفرافرة، وتوشكى، والاتفاق مع وزارة الكهرباء لإمداد المشروع بالطاقة الكهربائية، ومع البترول لتنفيذ محطات خدمة تموين السيارات.

أكد درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن السوق المصرية شهدت عدة متغيرات إيجابية تسهم بدورها فى تنمية حجم الاستثمارات، وجذب المزيد منها، وإصدار عدد من التشريعات المحفزة، منها قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، وخلالهم معالجة القصور فى نقطتين رئيسيتين، سرعة الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام المشروعات، وسرعة حل المشكلات والفصل فى النزاعات، حال حدوث اختلافات بين الطرفين، بما يسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر، وخلق مناخ جاذب لتنمية الاستثمار.

أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اتباع الدولة آلية الشراكة مع القطاع الخاص، فى تنمية الأراضى، وتنفيذ مشروعات كبرى، وتسهم تلك الآلية فى سرعة التنمية، ودوران رأس المال، ويوجه المستثمر كامل السيولة لتنفيذ الأعمال الإنشائية، والتنمية بالمشروعات، بما يضمن سرعة الإنجاز والإقلال من معدلات الحصول على القروض التمويلية، وتوقيع عقود عادلة بين الطرفين.

أوضح أن الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية فهى مملوكة بالمناصفة بين الحكومتين، ومثلت نموذجا جيداً للشراكة، واستطاعت منذ تأسيسها عام 1975 تنفيذ مشروعات كبرى، مثلت إضافة إلى السوق، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة زيادة رأسمال الشركة بالمناصفة بين الحكومتين، وسددت السعودية حصتها نقدًا، والمصرية فى صورة عينية، 3 قطع أراض بالقاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة.

أضاف أن الشركة حرصت على تنوع محفظة أراضى الشركة ومشروعاتها، وتنفيذ مشروعات بمدن الوجه البحرى والصعيد والقاهرة الكبرى، ويتلاءم توجه الشركة التنموى والعمرانى مع توجه الدولة، ونفذت مشروع سكنى بالصعيد، بما يتلاءم مع خطة تنمية الصعيد، ومشروع سكنى سياحى بدمياط الجديدة، وأول فندق مملوك للحكومتين السعودية والمصرية بكورنيش المعادى.

أشار إلى أنه عندما أعلن عن العاصمة الإدارية الجديدة حرصت الشركة على الحصول على قطعة بالمشروع، وأعدت دراسات أكدت جدوى الاستثمار فى تلك المنطقة، وحصلت على قطعة أرض 70 فدانًا، وأن الدراسات الحالية كشفت عن ارتفاع أسعار الأراضى بالعاصمة %50، عن السعر الذى حصلت به الشركة على الأرض بما يعكس جدوى الاستثمار بالمنطقة.

قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة بالإمارات، بشأن رؤيته للفرص الاستثمارية الحالية بالسوق المصرية، فى ضوء المشروعات الكبرى، ومدى رغبة الشركة للدخول لتنفيذ مشروعات جديدة، إن الإمارات مهتمة دائما بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وتسعى لتوسعة حجم استثماراتها، مشيرا إلى أن الاجراءات الأخيرة التى انتهجتها الحكومة المصرية عند إصدار قوانين محفزة للاستثمارات، والإسراع من الإجراءات، ومعالجة العديد من السلبيات يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

أشار إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار السياحى، شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة فى أعداد السائحين بمصر، ومعدلات الإشغال فى الفنادق والقرى السياحية، بما يدعم من جاذبية السوق المصرية، وتنامى فرص ظهور استثمارات سياحية جديدة.

قال فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن الاتحاد العربى له دور فى تنمية التعاون بين شركات البناء والتشييد، بالدول الأعضاء، وأن الاتحاد استطاع فى 3 أعوام ماضية، وضع أسس التعاون فى الدول الأعضاء، وعقد 4 مؤتمرات فى عدة دول منها القاهرة، والسودان، والأردن.

لفت إلى أن المؤتمرات ضمت نخبة من المقاولين، والمسئولين بمختلف الدول العربية، وإبرام اتفاقات لدخول عدد من الشركات العربية فى تحالفات لتنفيذ مشروعات كبرى، بمجالات الإنشاءات والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الإعداد لطرح جائزة المقاول العربى المثالى، قريبًا.

أوضح أن الاتحاد حقق خلال الفترة الماضية عددًا من الأهداف؛ منها التسويق لمشروعات كبرى كالعاصمة الإدارية، والمنطقة اللوجيسيتة، وكيفية دعم التعاون بين المقاولين العرب، لتنفيذ تلك المشروعات، وتوقيع اتفاقات لتنفيذ عدة مشروعات، والسماح بنقل الآلات والمعدات فى العديد من الدول منها مصر.

أكد محمد أمين الحوت، المدير التنفيذى لشركة Glc لبنان، أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تخطت 5 مليارات دولار، وتحتل المركز الثالث بين الاستثمارات الأجنبية، وأن الشركة بدأت عملها فى السوق المصرية منذ 1994، وتعد ضمن أكبر مصانع الدهانات فى السوق المصرية.

أشار إلى أن السوق تحفز الشركات على المزيد من التوسعات، نظرا للطلب الهائل والكثافة السكانية التى تقترب من 100 مليون نسمة، وتؤثر تلك العوامل فى دفع التنافسية بين الشركات لتنفيذ منتجات بأعلى جودة، وأقل سعر.

أوضح أن المشروعات الكبرى تمثل فرصة لمصانع الدهانات، وتحتل الدهانات نسبة %2.5 من استثمارات قطاع التشييد، على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج للمنتج بحوالى 20 مليار جنيه.

ردا على تعقيبات الحضور بشأن آلية التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، أجاب فتح الله فوزى، أن المؤتمرات تسهم فى طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وفى السابق يصطدم المستثمر بمخاوف الجهات الحكومية فى الموافقة على طلبات تخصيص الأراضى، والحصول عليها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا فى الآليات الخاصة بالحصول على الأراضى، والطرح الأخير لهيئة المجتمعات شهد آليات متنوعة بين الشراكة، والسعر المعلن، والمزايدة، كما تتبع شركة العاصمة الإدارية الجديدة آليات مرنة فى منح الأراضى للمستثمرين.

عقب عاطر حنورة، أن شركة الريف المصرى تتبع آليات مرنة لمنح الأراضى للمستثمرين، وبمجرد تقدم المستثمر بطلب للحصول على الأرض، والتأكد من جديته، توقيع العقد خلال أسبوع.

أكد فتح الله، تعقيبا على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المنتجة من القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى، أن شركات القطاع الخاص هدفها الربح، وتتولى الدولة مهمة تنفيذ وحدات سكنية بأسعار تلاءم شرائح محدودى ومتوسطى الدخل.

أكد درويش حسنين، فى ذلك الصدد أن إنتاج وحدات بأسعار مناسبة مع شرائح محدودى الدخل، يلائم الدولة، باعتبارها مالك للأراضى، وشهدت الفترة الماضية تحسنا فى جودة تلك المشروعات من ناحية التشطيبات والخدمات.

قال رؤوف أبو زكى، الرئيس التنفيذى فى مجموعة «الاقتصاد والأعمال» المنظمة للمؤتمر إن أحد أهم شروط استقطاب الاستثمارات، الاستمرارية فى السياسات، فلا يبنى المستثمر حساباته على معطيات وقوانين وتوجهات ليجدها تبدلت، والأمثلة كثيرة، لافتاً إلى أنه من المهم أن يكون استقرار السياسات أولوية لمصر، أضاف أنه إذا كانت القيادة الحالية انتشلت مصر من أزمات كبيرة، وحققت كل هذه الإنجازات، فمن الطبيعى أن تعطى الفرصة لاستكمال ما تحقق وترسيخه على أرض الواقع.

لفت أبو زكى إلى أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح، يدعو للتفاؤل، سواء عبر معالجة بعض الملفات، كاحتواء التضخم وتحسين كفاءة القوة العاملة والإدارات الحكومية، وتعزيز الشفافية وتوفير فرص التمويل للمشاريع الجديدة وتطوير التعليم، وربطه بصورة أفضل بحاجات سوق العمل.