وزير الإسكان: الاتفاق على بدء تنفيذ المحور الخدمي بالأسمرات

بدور إبراهيم: اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على بدء تنفيذ المحور الخدمي الاستثماري بمنطقة الأسمرات بحي المقطم، وطرح المنطقة ا

بدور إبراهيم:

اتفق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على بدء تنفيذ المحور الخدمي الاستثماري بمنطقة الأسمرات بحي المقطم، وطرح المنطقة الاستثمارية بها، وذلك بحضور مسئولي بعض الجهات المعنية.



وقال وزير الإسكان: يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبدء بناء المدارس الحكومية على الفور، وكذا سيتم إنشاء مركز التدريب المهني، مؤكداً أنه سيتم التنسيق مع محافظة القاهرة لطرح المنطقة الاستثمارية، والحصول على أعلى عائد.



وطلب مدبولي خلال الاجتماع من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضع تصور للمنطقة الاستثمارية، والنشاط الأمثل بها، والتنسيق مع المحافظة لطرحها على المستثمرين.



وأضاف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة أنه سيتم إنشاء مركز شباب الجزيرة، فرع الأسمرات على أعلى مستوى، وسنبدأ التنفيذ على الفور، بمجرد تخصيص الأرض من المحافظة، مؤكدا أن التمويل موجود، والوزارة جاهزة للتنفيذ.



وأشارت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه سيتم إنشاء حضانة لأبناء المنطقة، ودار للمسنين والخدمات الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة زيادة مدارس رياض الأطفال بالمنطقة، وأن تكون هناك دراسة مفصلة عن احتياجات السكان التعليمية، طبقا لحصر من تم تسكينهم، ويمكن للوزارة القيام بهذه الدراسة.



وأكد اللواء عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أنه سيتم إصدار قرارات التخصيص على الفور، للأراضى الخدمية، وإرسالها للجهات المختصة، وستتولى المحافظة توصيل المرافق العامة.

وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن مشروع مركز الأسمرات يمثل نموذجاً جديداً لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي، ويربط المحور الخدمي بين مناطق الإسكان القائمة والسكان الوافدين على المنطقة، لتدعيم العلاقات الاجتماعية، من خلال توطين استخدامات متنوعة مثل النادي الرياضي، والخدمات الاجتماعية والتجارية، ويمثل المحور الخدمي نواة جديدة للارتقاء بالسكان وتحقيق جودة الحياة.