وزير الإسكان: الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة في يناير المقبل (فيديو)

لفت إلى أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء يوم الخميس المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن ملامح واشتراطات البناء الجديدة بداية خلال شهر يناير المقبل .

وقال الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه لن يسمح مرة أخري في البناء الجديد بوجود مباني متلاصقة ببعضها، لافتًا إلي أنه سيتم تقنين أماكن لانتظار السيارات من خلال إلزام أصحاب العقارات الجديدة بتوفير جراجات بعدد سيارات الشقق.

وأضاف الجزار ، أن الحكومة تهدف إلى شكل عمراني جديد بدون ارتفاعات كبيرة، وسيكون هناك جراجات وفقا للوحدات السكنية الموجودة بالعقار ، ولن يتم السماح ببناء عقار بدون جراج تابع له ، مشددا على أنه غير مسموح بتغيير الوحدات السكنية إلى أغراض أخرى.

ولفت إلى أن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء يوم الخميس المقبل، موضحًا أن كل من تقدم للتصالح وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.