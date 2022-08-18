وزير الإسكان: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدن الجديد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار حملات ضبط ومنع وإزالة مخالفات البناء والإشغالات وغلق ورفع عدادات مرافق عن الأنشطة المخالفة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أنه تم شن حملات بمدن ( الشروق – السادات – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – دمياط الجديدة ).

وأسفرت عن ضبط وإزالة عدة مخالفات متنوعة، وذلك في إطار التصدي للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن لجنة الإزالة بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء داخل قطعة أرض سكنية بالحى الثالث شرق بالمدينة، والمتمثلة فى زيادة للنسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، بها سقف خرسانى، وتم إيقاف التعامل على القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم شن حملة استهدفت مركز خدمات الحى الأول، وأسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة مع التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.وأوضح أن الحملة تمكنت من رفع تعديات المحال داخل المجمعات، وإخلاء ممرات المشاة ورفع التندات، كما شملت الحملة التعامل مع الظواهر العشوائية ومنها رفع تشوينات مخالفة لبيع مواد البناء.

ووجه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، برفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق ومفترشي الطرق فى أنحاء المدينة كافة، حيث تم شن حملة مكبرة من إدارات الجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق، برفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشي الطرق أمام سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة.

ووجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة – المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بالالتزام من قبل لجنة الإشغالات وقسم شرطة التعمير بالتصدى لجميع المخالفات والإشغالات والكيانات لممارسة نشاط بدون التراخيص المنظمة للعمل بها، حيث قامت اللجنة بشن حملات صباحية ومسائية أسفرت عن تنفيذ 20 قرار غلق إدارى ورفع عدادات مياه والتحفظ على الإشغالات بالحى الرابع، والتصدى لظواهر الإشغالات المتحركة والثابتة من خلال الحملة الليلية المكبرة.

وأكد أن جهاز المدينة لن يتوانى عن الحفاظ على المظهر الحضاري والحفاظ على السيولة المرورية بالميادين والشوارع.

وكلَّف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية بشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات بالقطاع الشرقي، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لـ ٢٠ محلا بالحى المتميز – مول بلازا – سنتر جمجوم، لممارسة نشاط بدون رخصة تشغيل.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أصحاب المحال التى تزاول نشاطا بدون رخصة تشغيل بسرعة التوجه لمقر جهاز المدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل، مؤكداً استمرار الحملات.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار الحملات اليومية للتصدي لأي مخالفات أو إشغالات، لافتاً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق قامت برفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة، كما تم رفع إشغالات كافتيريا ومحل خضراوات بسنتر حي الأندلس.

وقال: قامت الحملة بالمرور على منطقة الحي 16 للتأكد من عدم وجود باعة جائلين بالكتلة السكنية وتم رفع إشغالات وتعديات أمام 3 كافيهات مخالفة بقطع سكنية بالمجاورة 19 أمام نادى الرواد وغيرها .وصرح المهندس أحمد عمران ، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بقطع أراضٍ سكنية مخالفة بالحي 12 بمنطقة ابني بيتك، كما تم رفع جميع الإشغالات أمام المحال والعمارات السكنية، وإزالة مظلة مخالفة بالمجاورة ٥٩ بالحي الثامن ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.