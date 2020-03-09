وزير الإسكان: استكمال توصيل الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية في مدينة الصالحية الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعى بعدة مناطق سكنية في مدينة الصالحية الجديدة، وكذا أعمال مرافق المنطقة الجنوبية ( مياه – صرف – طرق )، وذلك فى إطار زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترفيق الأراضى بمختلف أنشطتها.

الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي في مدينة الصالحية الجديدة

وأوضح المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمناطق المجاورة (7) بالحى السادس، ومناطق ابنى بيتك بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمجاورات(10 – 11 – 12) بالحى الرابع بالمدينة، وجارٍ توصيل الغاز الطبيعى بالمجاورات(1 – 2 – 3) بالحى الأول.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بالمدينة

وأضاف، أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى وشبكة كهرباء بالمنطقة الجنوبية، وجارٍ رفع كفاءة الطرق بالمناطق السكنية وأعمال الترميمات الأسفلتية نتيجة توصيل الغاز الطبيعى للمدينة.

إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 45 كيلو وات

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 45 كيلو وات أعلى مبنى جهاز المدينة، واستبدال عدد 500 كشاف إنارة صوديوم إلى ليد بمدخل المدينة الرئيسى، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة لدعم وتوفير الطاقة الكهربائية.

جار إنشاء محطة البيوجاز

ولفت، أنه جار إنشاء محطة البيوجاز بالمدينة حيث تقوم بإنتاج غاز البيوجاز لتوفير مصدر للطاقة المتجددة من مخلفات محطة معالجة مياه الصرف الصحى قدرة ( 0.5 ميجاوات/ساعة) تضخ إنتاجها على الشبكة العمومية للكهرباء.