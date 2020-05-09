وزير الإسكان: استكمال الأعمال الصناعية والرصف بطريقي الدائرى الجنوبي والواحات في «٦ أكتوبر»

و ذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ استكمال الأعمال الصناعية للطريق الدائري الجنوبي، وكذا استكمال أعمال رصف وتخطيط طريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف وزير الإسكان أن ذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر إلى الأعمال الصناعية للطريق الدائرى الجنوبى تشمل تنفيذ كوبري (13 و 15).

وتستهدف إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري، وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، وكوبري 13 يجري تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع الطريق الدائري الأوسطي، وكوبري 15 فى تقاطع الطريق الدائري الجنوبي مع خط سكة حديد الفيوم.

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط جميع المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدينتي ٦ أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

ويبلغ طول المشروع نحو 22 كم، وبعرض 82م فى اتجاهين رئيسيين، وبسعة 4 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى طريق شاحنات بسعة حارتين لكل اتجاه.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر استكمال أعمال رصف وتخطيط طريق الواحات، موضحا أن المشروع يستهدف تطوير الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16,75متر، ومسار BRT، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة ٦ أكتوبر.

ولفت إلى أن ذلك بهدف حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.