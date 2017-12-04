وزير الإسكان: إنهاء وتنفيذ 7 أندية في 5 مدن جديدة

بدور إبراهيم:صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى تنفيذ 7 أندية رياضية اجتماعية، بمدن: العاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، والعبور، والشروق، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، بمساحات فى حدود 13 : 18 فداناً، بمتوسط تكلفة 75 مليون جنيه للنادى، موضحاً أن ذلك يأت

بدور إبراهيم:

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ويجرى تنفيذ 7 أندية رياضية اجتماعية، بمدن: العاشر من رمضان، وطيبة الجديدة، والعبور، والشروق، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، بمساحات فى حدود 13 : 18 فداناً، بمتوسط تكلفة 75 مليون جنيه للنادى، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة، حيث تضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشباب على أجندةاهتماماتها عن طريق توفير النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والملاعب كمتنفس لهم.



وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تنفذ هذه الأندية على أعلى مستوى، وتضخ استثمارات فيها تبلغ نحو 522 مليون جنيه، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير بإنشاء أندية رياضية وترفيهية للمواطنين، كما أن هذه الأندية تقع فى مناطق قريبة جدا من وحدات الإسكان الاجتماعى، ليستفيد بهذه النوادى سكان هذه الوحدات، كما تم الاهتمام بأن يكون لمدن الصعيد الجديدة نصيب كبير من هذه الأندية، معلنا أن كل ناد يتم الانتهاء من تنفيذه سيتم تشكيل مجلس إدارة له، يتولى الإشراف على التشغيل، وفتح باب العضوية، باشتراكات مناسبة، وتيسيرات فى السداد.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن: تم الانتهاء من تنفيذ ناديين اجتماعيين رياضيين، وهما: نادٍ بالمحور الغربى بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة 17 فداناً، بتكلفة 75 مليون جنيه، ويتكون من (المبنى الاجتماعى (أرضى + دورين) بمسطح 1800 م2 – صالة الألعاب بمسطح 1015 م2 – حمام سباحة أوليمبى 50 × 25 م – حمام أطفال بمسطح 50 م2 – 4 مبانى خلع ملابس بمسطح 500 م2 – ملعب كرة قدم دولى 110 × 65 م – مبنى مدرجات بمسطح 1140 م2 (1600 فرد) – ملعب متعدد الأغراض 20× 40 م – ملعبي تنس 30 × 34 م – ملعب هوكى 62 × 74 م – كافيتريتين بمسطح 200 م2 – مبنى تجارى (أرضى + أول علوى) بمسطح 1150 م2 – مسجد بمسطح 600 م2، مشيرا إلى أن النادى يخدم الأحياء السكنية (9، 10، 14)، ومناطق ابنى بيتك، و5120 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.



وأوضح أنه تم تنفيذ نادٍ بمنطقة 480 فداناً بمدينة طيبة الجديدة، بمساحة 14 فداناً، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويتكون من المبنى الاجتماعى (أرضى + دورين) بمسطح 1800 م2 – صالة الألعاب بمسطح 1015 م2 – حمام سباحة أولمبى 50 × 25 م – حمام أطفال بمسطح 50 م2 – 4 مبانى خلع ملابس بمسطح 500 م2 – ملعب كرة قدم دولى 110 × 65 م – مبنى مدرجات بمسطح 1140 م2 (1600 فرد) – ملعب متعدد الأغراض 20× 40 م – ملعبي تنس 30 × 34 م – كافيتريتين بمسطح 200 م2 – مسجد بمسطح 600 م2، والنادى يخدم الأحياء السكنية (1، 2، 3)، ومنطقة الـ480 فداناً، و4176 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.



وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح: يجري تنفيذ 5 نوادٍ رياضية اجتماعية أخرى، وهي: نادٍ بالمحور الشرقي بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة 17 فداناً، بتكلفة 53 مليون جنيه، ويتكون من (المبنى الاجتماعى (أرضى + دورين) بمسطح 1800 م2 – صالة الألعاب بمسطح 1015 م2 – حمام سباحة دولى – حمام أطفال – ملعب كرة قدم دولى – مبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح 1140 م2 – مبنى تجارى (أرضى + أول علوى) بمسطح 1150 م2 – ملاعب ثلاثية وتنس وهوكى – كافيتريتين بمسطح 200 م2 – 4 مبانى خلع ملابس بمسطح 500 م2 – مسجد بمسطح 600 م2.

إضافة إلى نادٍ بمدينة العبور، بمساحة 13 فداناً، بتكلفة 100 مليون جنيه، ويتكون من مبنى متعدد الأغراض (أرضى + دورين) – حمام سباحة دولى – حمام أطفال – ملعب كرة قدم دولى – مبنى مدرجات لملعب كرة القدم – ملاعب ثلاثية وخماسية وتنس وهوكى – كافيتريتين – مبنيين لخلع الملابس – مسجد – منطقة ترفيهية للأطفال، بجانب نادٍ بمدينة الشروق، بمساحة 18 فداناً، بتكلفة 102 مليون جنيه، ويتكون من مبنى متعدد الأغراض (أرضى + دورين) بمسطح 2400 م2 – حمام سباحة دولى – حمام أطفال – ملعب كرة قدم دولى – مبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح 1680 م2 – ملاعب ثلاثية وخماسية وتنس وهوكى – كافيتريتين بمسطح 50 م2 – مبنيين لخلع الملابس بمسطح 260 م2 – مسجد بمسطح 600 م2، وكذلك يتم تنفيذ نادٍ بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 17 فداناً، بتكلفة 53 مليون جنيه.

ويتكون من المبنى الاجتماعى (أرضى + دورين) بمسطح 1800 م2 – صالة الألعاب بمسطح 915 م2 – حمام سباحة أوليمبى- حمام أطفال – ملعب كرة قدم دولى – مبنى مدرجات لملعب كرة القدم – ملاعب ثلاثية وتنس وهوكى – كافيتريتين بمسطح 200 م2 – 4 مباني خلع ملابس بمسطح 500 م2 – مسجد بمسطح 600 م2، ونادٍ بمدينة قنا الجديدة، بمساحة 15 فداناً، بتكلفة 89 مليون جنيه، ويتكون من مبنى متعدد الأغراض (أرضى + دورين) بمسطح 2540 م2 – حمام سباحة ومدرجاته بمسطح 415 م2 – ملعب كرة قدم دولى – ملاعب ثلاثية وخماسية وتنس وهوكى – كافيتريتين بمسطح 50 م2 – مبنيين لخلع الملابس – مسجد بمسطح 563 م2.

