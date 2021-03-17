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وزير الإسكان: إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب في الفيوم بتكلفة 320 مليون جنيه

شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية
محمود زكي 12:49 م, الأربعاء, 17 مارس 21 12:49 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب بـ”العزب الجديدة” بتكلفة تقديرية 320 مليون جنيه، لزيادة كميات المياه المنتجة لخدمة أهالي مركز يوسف الصديق والقرى المجاورة بمحافظة الفيوم، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن شركة الفيوم وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بإشراف الإسكان ، لتنفيذ وإنشاء المحطة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ٦٠ ألف م3/يوم، مضيفاً أن أعمال إنشاء المحطة تشمل: “عنابر للمياه العكرة والنقية – ومأخذا للمحطة – ومروقات ومرشحات – الطلمبات”، بإشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم.

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وأكد رئيس الشركة، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة  لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل ككيان واحد.

جدير بالذكر أن وفداً من شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، وبعض رؤساء القطاعات ومديري العموم مسئولى تنفيذ المحطة، أجروا جولة تفقدية داخل المشروع بالعزب الجديدة لمعاينة موقع إنشاء المحطة الجديدة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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