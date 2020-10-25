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وزير الإسكان : إطلاق التيار الكهربائى فى أخميم الجديدة من محطة محولات كهرباء شرق سوهاج

حصة مدينة أخميم الجديدة منها قدرة ٢*٤٠ م.ف.ا، بجهد ٢٢ ك.ف، بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه
شريف عمر 1:08 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:08 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه  تم إطلاق التيار الكهربائي فى مدينة أخميم الجديدة من محطة كهرباء محولات شرق سوهاج جهد 500 /220 /66 / 22 ك.ف، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة .

 وأضاف المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أن حصة مدينة أخميم الجديدة منها قدرة 2*40 م.ف.ا، بجهد 22 ك.ف، بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة،  وزيادة فرص العمل والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة الاستثمارات بها  .

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وأشار رئيس جهاز ” أخميم الجديدة”، إلى أن محطة محولات كهرباء شرق سوهاج المقامة بالمدينة، تهدف إلى ربط شبكة كهرباء الصعيد على جهد 500 ك.ف،  وأن المحطة تُعد من أهم المشروعات الإستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد 500 ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات .

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بقلم شريف عمر

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