وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد 30 ألف متر مربع أراض بالسويس الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات على أراض بمساحة ١٠٠٠٠م٢ بقيمة إجمالية ١٧.٥ مليون جنيه، كما تم استرداد مساحة بلغت ١٩٦٦٠ م٢ بقيمة إجمالية ١٨ مليون جنيه، بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها والاسترداد لها نحو ٣٥,٥ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، تنفيذ قرارات إزالة التعديات التي تمت علي أراضي الدولة، واسترداد الأراضي المتعدي عليها بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، وبدعم أمني من رجال شرطة التعمير المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة والاسترداد بالسويس الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون مع أى تعديات على أراضي الدولة، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحا أن الدول مثلما تدعم المستثمر الجاد، ستقف بحسم ضد أى مخالفات أو تعديات.

الوزير يُتابع تنفيذ 2064 وحدة بسكن كل المصريين بالمرحلة العاجلة فى المدينة

وفي سياق متصل، تابع الدكتور عاصم الجزار، مع المهندسة أسماء مخلوف، مشروع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين “، والذي يضم ٨٦عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية بالمرحلة العاجلة بالمدينة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني 75%، وفي قطاع البنية التحتية ( المياه 41% – الصرف 76% – الطرق ٧٣٪).

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة بالمدينة بها ( سوق تجارية – حضانة – مدرسة)، وقد بلغت نسبة الإنجاز لعملية تنفيذ 8 محال بالسوق التجارية 90%، ومتوسط نسبة تنفيذ الحضانة 12%، وبلغت نسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلاً نسبة ٢٢٪.