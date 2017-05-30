وزير الإسكان: إزالة التعديات على 597 فدانا بقنا وبرج العرب

بدور إبراهيم: أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات، على الأراضى بالمدن الجديدة، بمشاركة القوات المسلحة والشرطة، موضحاً أن جهازى مدينتى قنا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، قاما فى…

بدور إبراهيم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات، على الأراضى بالمدن الجديدة، بمشاركة القوات المسلحة والشرطة، موضحاً أن جهازى مدينتى قنا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، قاما فى يومين بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 263 فداناً، بقنا الجديدة، وذلك بحضور محافظ، ومدير أمن قنا، وكذا إزالة التعديات الواقعة على 334 فداناً، بمدينة برج العرب الجديدة، ليصبح إجمالى مساحة الأرض التى تم استردادها وإزالة التعديات عليها بالمدينة منذ بدء الحملة ​وحتى الآن 4365 فداناً.