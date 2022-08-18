وزير الإسكان : «أهالي ماسبيرو» راجعين للسكن في الأبراج المشيدة على النيل

كشف وزير الإسكان ، الدكتور عاصم الجزار ، عن إجراء قرعة نهاية أغسطس الجاري ، لأهالي منطقة ماسبيرو ، تمهيدا لاستلام وحدات سكنية بديلة ، بالأبراج التي تم تشييدها بالمنطقة ، على كورنيش النيل.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي ، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، أن الدولة لا تقوم بأعمال إخلاء قسري للأهالي من المناطق ذات الخطورة الداهمة التي يجري تطويرها ، مشيرا إلى أن الدولة تتيح وحدات سكنية على أعلى مستوى داخل تلك المناطق لمن لا يرغب في الانتقال من الأهالي.

وقال الوزير : واللي مش عايز يسيب المكان ؟ … ده بديل متاح في كل مكان بيتم فيه تطوير … أهل ماسبيرو راجعين … والقرعة بتاعتهم هتتعمل آخر الشهر ده .. علشان الأبراج اللي اتعملت على كورنيش النيل دي بتاعة السكن البديل اللي الناس هترجع اليها… احنا ما بدأناش أي حاجة لسة في تطوير مثلث ماسبيرو.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،قد تفقدا مؤخرا الاستعدادات لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وشدد على أن نفس الآلية يجري اتباعها فيما يخص جزيرة الوراق ، لافتا إلى أن الدولة تعمل حاليا على بناء وحدات بديلة داخل جزيرة الوراق ، ليتم تسليمها للأهالي الراغبين في البقاء داخل الجزيرة.

وتابع الوزير : علشان نبدأ إعادة تسكين الناس في جزيرة الوراق احنا ماعندناش أراضي هناك وطبعا مش هاجي على الأرض الزراعية اللي بنستحوذ عليها ونبدأ نعمل عليها بناء بدون فكرة تخطيطية ، بعض الناس بتنزل نماذج لمخططات سابقة وبتقول ده اللي هيتعمل ، لما بدأنا نعمل إعادة البناء في الوراق اخترنا منطقة عاجلة 61 فدان هذه منطقة بدأنا نعمل فيها سكن بديل اللي هو 4 آلاف وحدة سكنية ، المنطقة دي احنا بالفعل تم نقل ملكية 45 فدان بالشراء الرضائي .. اشتريناهم من الناس ، في مناطق مبني فيها وحدات علشان يبقى فيه تركيز والناس ترجع مطرح ماهي كانت موجودة ، 45 فدان بالواقع تم شراؤهم رضائيا ، المنطقة دي فيها 250 مبنى ، 125 مبنى تم شرائهم رضائيا وتعويض الناس وجاري أعمال البناء ، اللي بيتبني ده هو السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة ، لكن احنا لسة في مرحلة البناء، حتى الآن في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي.