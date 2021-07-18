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وزير الأوقاف: 98 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي من المديريات في المحافظات (فيديو)

تحديد وقت التكبير 7 دقائق فقط والخطبة في حدود 10 دقائق
محمد مجدي 11:22 م, الأحد, 18 يوليو 21 11:22 م, الأحد, 18 يوليو 21

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تم جمع أكثر من 98 مليون جنيه حتي الآن من صكوك الاضاحي وذلك من خلال مديريات الأوقاف بالمحافظات، موضحا أن تلك الحصيلة بزيادة 20 مليون جنيه عن العام الماضي.

وقال وزير الأوقاف خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه متوقع أن تصل حصيلة صكوك الأضاحي أكثر من 130 مليون جنيه إضافة إلي تعاقد وزارة الأوقاف مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير رؤوس الماشية والخراف للفئات الأولي بالرعاية .

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واضاف جمعة أن صلاة عيد الأضحى ستكون في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، على غرار ما حدث في صلاة عيد الفطر الماضي ، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي .

و تابع جمعة أنه تم تحديد وقت التكبير 7 دقائق فقط ، والخطبة في حدود 10 دقائق، مع تكثيف حملات نظافة وتعقيم واسعة للمساجد استعدادا لصلاة العيد .

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وأشار جمعة إلي أنه لا توجد ساحات لأداء صلاة العيد تجنبًا لازدحام المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة عمليات التطهير والتعقيم وللمتابعة مع جميع المديريات استعدادات صلاة عيد الأضحى .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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