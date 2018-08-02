وزير الأوقاف : 60 إماما لإرشاد الحجاج

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه كلف نحو 60 إماما لإرشاد الحجاج خلال الموسم الحالي، مؤكدا أنه تم تدريبهم واختيارهم بعناية لراحة الحجاج.

ووجه الوزير رسالة لأول أفواج حجاج بيت الله والمغادرين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة للأراضي السعودية اليوم ، برد المظالم سواء كانت خاصة أو عامة قبل أو بعد أداء الحج.

وأضاف خلال احتفالية توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، بحضور قيادات الطيران المدني، إن الهاربين من الضرائب أو الجمارك أو المتعدين علي أراضي الدولة عليهم أن يتراجعوا عن ذلك.