وزير الأوقاف يوزع 8 أطنان لحوم على المواطنين

بدور إبراهيموزع الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، 8 أطنان لحوم علي المواطنين الأكثر إحتياجاً بالقرى والمناطق الشعبية بالمحافظة، ضمن مشروع توزيع صكوك الأضاحي الذى تتبناه وزارة الأوقاف.وقام المحافظ باستقبال وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام ال

بدور إبراهيم

وزع الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، 8 أطنان لحوم علي المواطنين الأكثر إحتياجاً بالقرى والمناطق الشعبية بالمحافظة، ضمن مشروع توزيع صكوك الأضاحي الذى تتبناه وزارة الأوقاف.

وقام المحافظ باستقبال وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، ثم توجها إلي قاعة المجلس المحلي لتوزيع اللحوم علي المواطنين.

وعقد الوزير لقاءاً حضره محافظ الجيزة مع عدداً من الآئمه والوعاظ بقاعة المجلس التنفيذى، أكد الوزير خلاله أن اللقاء يأتي ضمن سلسه من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الآئمه لشرح برامج التأهيل والتدريس للعمل علي رفع كفاءة الأئمة والمتابعة الدائمة لهم.

وقال الوزير إن الجيزة ضمن أكبر المحافظات التي يتم فيها تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، وتم توزيع 8 أطنان منذ أيام واليوم يتم توزيع 8 أطنان أخرى، وخلال أيام سيتم توزيع 9 أطنان، ليصل الإجمالي إلي 25 من لحوم الأضاحي.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تحديد المواطنين وفقاً للجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالقرى الأكثر إحتياجاً والمناطق الشعبية، وأشاد المحافظ بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف لصالح المواطن الجيزاوى.

وأكد أن المشروع يمثل البعد الأنساني في إحترام آدمية المواطن وأصحاب الحاجات، وأن يعاملوا بعزة وكرامة، مشيراً إلى أن هذا ابسط حقوق المواطن علينا.