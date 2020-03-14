وزير الأوقاف ينصح بقصر مراسم العزاء على الجنازة فقط للوقاية من «كورونا»

أكد أنه يجب التقليل من التقبيل والمصافحة والاختلاط مشيرا الى أنه في حال النوازل يعتبر الشرع التقبيل ممنوعا

نصح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقصر مراسم العزاء على الجنازة فقط للوقاية من فيروس «كورونا» الذي وصل عدد مصابيه 110 حالات

وطالب الوزير في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد مجلس النواب بسن تشريعات تعتبر ناقل العدوى بشكل متعمد كالقاتل عمدا مثل الذي ينقل دم ملوث أو قام بحقن أخرين، موضحا أن المتساهلين الذين يقومون بنقل العدوى دون قصد يعتبرون في نطاق قتال الخطأ .

وأكد أنه يجب التقليل من التقبيل والمصافحة والاختلاط مشيرا الى أنه في حال النوازل يعتبر الشرع التقبيل ممنوعا .

وأشار الى أنه يجب على المواطنين الذين يشعرون بأعراض الإنفلونزا عدم الذهاب للمساجد حتى الـتأكد من عدم إصابتهم من كورونا.

وأوضح أن الوزارة تعمل على نظافة المساجد وتعقيمها وتقليل الوقت بين الأذان والاقامة والجمع لمنع انتشار العدوى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .