وزير الأوقاف يكشف حصيلة بيع صكوك الأضاحي

وكالات:يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توزيع أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي هذا العام على الأسر الأولى بالرعاية، الاثنين، وتبلغ 10 أطنان منها 6 للقاهرة و4 للجيزة.وقال الوزير، في تصريح صحفي، مساء الأحد، إن حصيلة بيع صكوك الأضاحي بلغت حتى 19 أغسطس الجاري نحو 37 مليون جنيه، بما يعني

وكالات:





يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توزيع أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي هذا العام على الأسر الأولى بالرعاية، الاثنين، وتبلغ 10 أطنان منها 6 للقاهرة و4 للجيزة.

وقال الوزير، في تصريح صحفي، مساء الأحد، إن حصيلة بيع صكوك الأضاحي بلغت حتى 19 أغسطس الجاري نحو 37 مليون جنيه، بما يعني توفير 400 طن لحوم أضاحي، موضحًا أن إجمالي المبالغ المجمعة سيعلن عنها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل فور الانتهاء من توريد جميع المبالغ المحصلة وتسميعها بالحساب المجمع بالبنك المركزي المصري.

وأكد أن عملية توزيع لحوم الأضاحي بمحافظتي القاهرة والجيزة ستكون على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في ضوء الإسهام المجتمعي في توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.