وزير الأوقاف يطالب بعدم الانشغال بفتاوى المتشددين.. ويؤكد تواجد أئمة مع الحجاج للرد على استفساراتهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إن هناك أئمة من وزارة الأوقاف للتواجد مع الحجاج بهدف خدمتهم والرد على استفساراتهم فيما يخص الحج.

وأضاف خلال المؤتمر المنعقد حاليا بمطار القاهرة لتوديع الحجاج، أنه يجب على الحجاج عدم الاستماع لغير المتخصصين وألا ينشغلوا بفتاوى المتشددين.

ومن المقرر أن تنقل شركة مصر للطيران هذا العام نحو 20 ألف حاج من حجاج القرعة والسياحة وغيرها من البعثات، على متن 25 رحلة جوية إلي مدينة جدة و 76 رحلة للمدينة المنورة، بإجمالي 101 رحلة جوية.

جاء ذلك بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وخصص مطار القاهرة الدولي، مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية.