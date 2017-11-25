وزير الأوقاف يطالب بتشريع يحيل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

تفقد محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وضع المصابين داخل مستشفيات الإسماعيلية، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش، مخلفًا 305 شهداء و128 مصابًا.

اتجه وزير الأوقاف إلى مسجد الماجد بالإسماعيلية، لإقامة صلاة الغائب، وصرح بأن الوزارة تعمل على دعم مناطق سيناء بمزيد من الأئمة، وطالب بإعداد مشروع قانون عاجل لإحالة الإرهابيين إلى محاكم عسكرية.

وقال رئيس جامعة قناة السويس ممدوح غراب، إن هناك 48 حالة في المستشفي العام بالإسماعيلية، و23 بمستشفي الجامعة، وتم تحويل 17 مصابا إلى معهد ناصر، وحالتين في القنطرة، ومثلهما بمستشفي هيئة قناة السويس.

ووصف ما قام بها أبناء محافظة الإسماعيلية، والأطباء، والممرضات، في توفير الإمكانات، ومساعدة المصابين، وأقاربهم، وفتح ١٥غرفة عمليات، وتحويل بعض الحالات إلى العناية المركزة بـ “الملحمة”.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، واستدعاء جميع الأساتذة الجامعيين المتعاقدين مع مستشفى الإسماعيلية العام، فى جميع التخصصات.

من جانبه أعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة، وجامعة قناة السويس، لاستقبال الحالات الحرجة بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية، وبورسعيد، مشيرًا لاستعداد بنك الدم لتوفير الفصائل اللازمة، وغرف العمليات، والعناية المركزة، والآسرة لاستقبال الحالات الحرجة، وتوفير 5 سيارات إسعاف عناية مركزة، فضلًا عن الأدوية، والمستلزمات الطبية.