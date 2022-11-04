وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يفتتحان المسجد الكبير بالمعمورة بتكلفة 8.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم المسجد الكبير بمنطقة المعمورة الشاطئ التابعة لحي منتزه ثان، وذلك عقب الانتهاء من صيانته ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8.5 مليون جنية، ليسع نحو 5000 مصل.

حضر الافتتاح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وكبار الائمة والدعاة بمديرية أوقاف الإسكندرية ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

أدى المحافظ مع الوزير صلاة الجمعة في المسجد والتي كانت بعنوان ( السلام مع النفس والمجتمع) وسط حضور جماهيري كبير، وعقب الصلاة هنأ المحافظ أهالي المعمورة بافتتاح المسجد، مقدما الشكر للقيادة السياسية ودعمها لأعمال التطوير بالاسكندرية علي كل الأصعدة .

وعبر الشريف عن سعادته بظهور المسجد بهذا الشكل الرائع مؤكدا أن تطوير المسجد يأتي في إطار سعي الدولة لعمارة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة.

كما ثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف لحماية المجتمع بمختلف فئاته العمرية؛ فكريا وثقافيا ودينيا بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس فيه روح القيم والدينية والإنسانية الصحيحة .

و خلال الافتتاح، شهدا المحافظ والوزير توزيع ٢ طن لحوم صكوك على الأسر الأولى بالرعاية، ليصل بذلك إجمالي صحوك الأضاحي التى تم توزيعها في الإسكندرية على الأسر الأولى بالرعاية إلى ١٠٤ أطنان لحوم.

وأكد الشريف أن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار وزارة الأوقاف في توزيع لحوم الأضاحي والإطعام طوال العام وقيامها بالدور المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين.

و أكد الوزير أن الإسكندرية تعد ثان محافظة على مستوى الجمهورية من حيث كمية توزيع صحوك الأضاحي بها على الأسر الأولى بالرعاية .

ومن الجدير بالذكر؛ أن المساحة الكلية للمسجد الكبير بالمعمورة من داخل السور تقدر بنحو 6000 متر، والمساحة الداخلية للمسجد تقدر بنحو 2000 متر، لتسع نحو 5000 مصل.