وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب (صور)

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا البلدين الشقيقين ليبيا والمغرب، وذلك من مسجد سيدي أبي العباس المرسي.

ألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان: “حال النبي صلّ الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وتستمر طوال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.