وزير الأوقاف ورئيس «التنظيم والإدارة» يتفقدان اختبارات المتقدمين لوظائف أئمة وعمال

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، ووظيفة عامل للاطلاع على أعمال سير الامتحانات اليوم الخميس 1/9/2022م ، بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالعجوزة “مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال” سابقاً، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشملت الجولة تفقد لجان اختبارات الأئمة وحضور الاختبار الشفوي لعدد من الممتحنين وكذلك لجان الاختبارات المتكاملة للعمال وتشمل اختبارات طبية ونظرية وعملية.

ووجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهوده في تنظيم هذه المسابقة والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن ما يتم اليوم هو مجهود ضخم نتج عن تعاون وتنسيق بين وزارة الأوقاف وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهدف اختيار أفضل الكفاءات المناسبة للوظيفة.

وأكد وزير الأوقاف أنه فيما يتعلق بالمتقدمين لوظيفة عامل، تم وضع شرط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط، وفي حالة تقديمه مؤهلات غير دقيقة واستكماله إجراءات المسابقة حتى مرحلة التعاقد، سيتم إنهاء تعاقده ورد جميع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة التعاقد نتيجة التزوير، والإحالة للنيابة العامة بتهمة التزوير.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجهاز بالتعاون المثمر والبناء بين الجهاز والوزارة، وإيفاد مجموعة من العلماء الإجلاء لإجراء المقابلات الخاصة بالمرشحين لوظيفة مدرس وإمام وخطيب مسجد بالوزارة، وكذلك المرشحين لشغل وظائف عمال بالوزارة.

كما قدم الشيخ الشكر إلى وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، على ما قامت به من مساندة في هذه المسابقة وتكليف عدد من الأطباء بإجراء الكشف البدني للمرشحين لشغل وظائف عمال.

جدير بالذكر أن الجهاز قد أعلن عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفا و 96 متقدما، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و 618 متقدما، ونجح منهم ٨٥٥ متقدما تأهلوا لإجراء المقابلات الشفوية، التي بدأت في 15 أغسطس الماضي وتستمر حتى 3 سبتمبر الجاري.

بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفا و 694 متقدما، وانطبقت الشروط على أكثر من 40 ألفا و 741 متقدما، وبدأت اختباراتهم في 15أغسطس الماضي حتى ٤ أكتوبر.