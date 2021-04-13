وزير الأوقاف: نؤسس لخطاب تجديدي بفكر مستنير للدين والحياة

قال: "نحاول من خلاله قراءة بعض النصوص في ضوء متطلبات وقضايا عصرنا وزماننا وبيئتنا وواقعنا".

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، “نؤسس لخطاب تجديدي بفكر مستنير للدين والحياة”.

جاء ذلك في تصريحات اليوم الثلاثاء بمناسبة شهر رمضان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إن شهر رمضان شهر النفحات ، ومع هذا الشهر العظيم تفتح أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ، وفي هذا الشهر تتواصل أعمال الخير من الصلاة والصيام القيام وقراءة القرآن والذكر ومدارسة العلم.

وأضاف: “من باب مدارسة العلم في هذا الشهر نؤسس لخطاب تجديدي بفكر مستنير يعيش واقعه ويُعمل العقل في فهم صحيح النص ، مع المحافظة على ثوابت الشرع ، نحاول من خلاله قراءة بعض النصوص في ضوء متطلبات وقضايا عصرنا وزماننا وبيئتنا وواقعنا ، لا قضايا ولا متطلبات العصور السابقة وواقع غير واقعنا”.

وتابع: “نحاول أيضا تقديم رؤية مستنيرة حول كثير من القضايا الشائكة ونعمل على تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة ونلقي الضوء على عدد من الموضوعات الهامة مثل: مفهوم العلم النافع ، مخاطر زواج القاصرات ، حق الجوار الدولي ، صدق الدول ، مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر ، الكليات الست ، جزاء المفسدين والمرجفين في الأرض ، فلسفة الحرب والسلم والحكم ، المفهوم الواسع لإطعام الطعام”.