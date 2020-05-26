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وزير الأوقاف: مواجهة الإرهاب مطلب ديني والحياد في قضايا الوطن خيانة

مؤكدا أنه لا مجال للجبن أو المراوغة في مواجهة الإرهاب
المال - خاص 8:21 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 8:21 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

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أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، أن الحياد في قضايا الوطن خيانة، والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب ديني ووطني، وأنه لا مجال للجبن أو المراوغة في مواجهة الإرهاب.

وأشار وزير الأوقاف -في بيان- إلى أن وقاحة الجماعات الإرهابية فاقت كل الحدود والتصورات، لافتا إلى أنها ليس لديها قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، وهو ما يؤكد عمالة وخيانة تلك الجماعات لدينها ووطنها وكل القيم الإنسانية النبيلة، ويتطلب الوقوف في وجهها بمنتهى الشجاعة والحسم حتى نخلّص البشرية كلها من شر هذه الجماعات الضالة العميلة الخائنة المستأجرة.

وأضاف جمعة أن كشف وتعرية هذه العناصر المجرمة يعتبر مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا.

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بقلم المال - خاص

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