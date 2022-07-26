وزير الأوقاف : مستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 2 مليون أسرة على مدار العام

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه مستهدف على مدار العام الوصول إلي 2 مليون أسرة في توزيع لحوم الأضاحي من خلال لجان مشكلة في المحافظات برعاية وزارة التضامن من خلال قاعدة البيانات .

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه يتم طباعة صكوك الاضاحي والإطعام من خلال تكنولوجيا مؤمنة بشكل كامل .

و تابع جمعة أنه تم تحقيق رقم قياسي هذا العام في إجمالي ما تم طرحه من صكوك الأضاحي والإطعام مبلغ 205 مليون جنيه منها أكثر من 176 مليون جنيه صكوك أضاحي بزيادة أكثر من 30 جنيه عن العام الماضي.

والثلاثاء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة.

واجتمع السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع تناول “متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية”.

ووجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.