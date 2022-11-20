وزير الأوقاف: لدينا أئمة يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية خاصة فى المدن السياحية

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ظهر اليوم الأحد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، لاستعراض دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي على المستوى الدولي.

ورحب النائب كريم درويش رئيس اللجنة بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلي أنه انتابته حالة من السعادة بعدما سمع خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية في أحد المساجد بمدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر قمة المناخ كوب 27.

وأشار إلي أن هناك تغيرا ملحوظا في خطبة الجمعة وهذا التغير للأفضل وأن الخطبة أصبحت تتضمن قيم الأديان السماوية.

وقال الدكتور محمد مختار، إن وزارة الأوقاف لديها مراكز ثقافية بجنوب سيناء الأول بشرم الشيخ والثاني بالغردقة، مضيفا :” لدينا أئمة يجيدون اللغتين الإنجليزية والفرنسية خاصة فى المدن التي تستقبل السياح”.

وأضاف :” خلال مؤتمر قمة المناخ دفعنا بـ 6 أئمة يتحدثون الإنجليزيه والفرنسية” ، مضيفا : سنويا يطالبون منا في اليونان أن يكون الخطيب الرسمى من مصر”.

وأشار إلى الوزارة تقوم بشكل مستمر بالاهتمام باللغات وإجراء مسابقة للأئمة الخريجين من الدراسات الإسلامية باللغات المختلفة.

وأوضح أن الوزراة لديها وفود لجميع دول العالم وهؤلاء الموفودون يقومون ببناء جسور قوية جدا للخارج ” ، مضيفا :” لدينا 50 من الأئمة من الدراسات الإسلامية يتحدثون اللغة الإنجليزية وعدد آخر في اللغات الأخرى”.

وتابع :”لدينا 13 موفدا لألمانيا و20 في أمريكا وموفدين في بريطانيا وفى مختلف دول العالم، كما لدينا جامعة تابعة للوزارة بكازخستان”.