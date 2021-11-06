وزير الأوقاف: لا تعطوا أي مبالغ لأي أحد في الجامع تحت أي مسمي على الإطلاق (فيديو)

أوضح أن "بعض المساجد كانت تستغل جمع الأموال".

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن موضوع إلغاء صناديق التبرعات داخل المساجد مصر كلها تسأل عنه ، موضحا أن الدولة كلها تتجه لقضية الدفع غير النقدي عشان الدنيا كلها تبقي “متشافة” .

وأوضح جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن “بعض المساجد كانت تستغل جمع الأموال”.

وقال : “أوجه حديثي إلى أهل الفضل والناس الكرام إياك أن تعطي مبلغ نقدي لأي حد في الجامع في ايده تحت أي مسمي على الاطلاق نهائيا نهائيا لانك مش عارف هتقع في ايد مين ولا هتروح لفين ولا إزاي”.

وأضاف وزير الأوقاف أنه لذلك تم عمل حسابين بنكيين للبر وإعمار المساجد .

وأوضح أن التبرع العيني مثل تطوير الفرش موجود و مقسم بقواعد ، كما أنه يتم تشكيل مجلس إدارة من قبل أهالي المنطقة لإدارة تلك الأموال أو التبرعات العينية .