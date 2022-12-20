وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أعظم من تكرار الحج والعمرة (فيديو)

قال مختار جمعة وزير الأوقاف، إن فرض الله عزوجل الحج مرة واحدة ومن زاد فهو تطوع، موضحَا أنه لا بد من التكافل والتراحم وسد حاجات المواطنين في مثل هذا التوقيت.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أنه عندما تكون أي دولة من الدول أبنائها بينهم من هو في حاجة إلي هذا المال ويحتاج الطعام والدواء والكساء والإيواء فهو أولى.

وتابع جمعة، أقول لمن أدي الفريضة حج أو عمرة، افسح للذي لم يؤدي الفريضة، وقضاء حوائج الناس أعظم عند الله إذا صدقت النية مع الله من تكرار الحج والعمرة