وزير الأوقاف: فتحنا تحقيقا فى دعوة أئمة فى الوراق التصدى للدولة

- رفع السلاح فى وجه الدولة قضية فى منتهى الخطورةأحمد الدسوقى:قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، انه تم فتح تحقيق موسع فى دعوة بعض الأئمة للمواطنين بـ"الوراق" التصدى لقوات الأمن ، مؤكدا انه سيكون هناك عقوبات رادعة لهم.وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج "هنا العاصمة"، إلى أن أ

– رفع السلاح فى وجه الدولة قضية فى منتهى الخطورة

أحمد الدسوقى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، انه تم فتح تحقيق موسع فى دعوة بعض الأئمة للمواطنين بـ”الوراق” التصدى لقوات الأمن ، مؤكدا انه سيكون هناك عقوبات رادعة لهم.

وأشار فى مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة”، إلى أن أعظم الظلم أن يحصل الإنسان على جزء من الأرض دون وجه حق، مضيفا:”رفع السلاح في وجه الدولة قضية في منتهى الخطورة”.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة.