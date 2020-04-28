وزير الأوقاف : غلق المساجد مستمر حتى زوال غمة كورونا

أوضح وزير الأوقاف أن تعليق الصلوات في المساجد مستمر للحفاظ على حياة المواطنين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الأخبار المتداولة عن قرب فتح المساجد مع وضع بوابات تعقيم غير صحيحة وبثتها حسابات وهمية على مواقع الإنترنت تتبع الجماعات الإرهابية مشددا أن المساجد لن تفتح الا بزوال غمة انتشار فيروس كورورنا المستجد .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه وائل الإبراشي: “أنا أتمنى فتح المساجد في أقرب وقت”.

واستدرك قائلا: “لكن كل مايبث هو من حسابات وهمية من الجماعات الإرهابية وكلامنا واضح للأئمة أن لايستقوا معلوماتهم إلا من الموقع الرسمي للوزارة أو مديريهم المباشرين”.

وأوضح وزير الأوقاف أن تعليق الصلوات في المساجد مستمر للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن قرار عودة فتح المساجد لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة الصحة تتيح لنا فتح المساجد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.