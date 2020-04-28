وزير الأوقاف عن مكبرات الصوت من المنازل: هل استأذنت جارك ولا هي فوضى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن وضع مكبرات الصوت فوق أسطح البيوت لتشغيل القرآن في رمضان يفعله بعض الناس من منطلق الحماسة الدينية لكن يستغله أعضاء الوطن والإرهابيون في تحقيق أهدافهم الهدامة .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه وائل الإبراشي: “اللى عايز يسمع القرآن ده علاقة بينك وبين الله لكن هل استأذنت جارك وأهل المنطقة ولاهي فوضى”.

وتابع: “اللى عايز يركب قرآن فوق بيته يركب، وده حماس ديني عند بعض الناس ولكن أعداء الوطن والإرهابين هيستغلوا ده في تحقيق أهدافهم”.

وأكد وزير الأوقاف أنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لفتح الابتهالات وقرآن الفجر في كل قنوات التلفزيون الأرضي مضيفا: “لوبتحب القرآن هات ولادك واعملهم مقرأة وحط فيهم أخلاق القرآن وإطعام الطعام”.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت ضوابط لفتح قرآن الفجر والمفرب وفوضت مديري المديريات للتصريح بذلك وفقا لطبيعة المنطقة حيث أن بعض المساجد ملاصقة للمستشفيات وبعض المساجد يدخل فيها الأهالي المسجد ومن الممكن أن يتم فتح المسجد للصلاة في عدم وجود الإمام .